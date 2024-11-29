Сегодня 16:35 «Какая-то подачка». Пассажирка застрявшего у Антарктиды лайнера заявила о разбитой мечте Пассажирка застрявшего SH Diana у Антарктиды: компания вернет 50% цены билета 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Объявившая голодовку на застрявшем у берегов Антарктиды лайнере SH Diana россиянка Наталья Литвинова намерена получить от компании новую путевку в течение ближайших двух лет. Туристка рассказала 360.ru, что подозрения о неисправности корабля у нее возникли уже в самом начале путешествия.

Фото: Freepik

Путешествие не на полном ходу «Мы [должны были отправиться] из Кейптауна 13 ноября в 18:00, а вышли 14 ноября в 06:00. В связи с этим возникли подозрения, что с судном было что-то не то. А 22 ноября нам объявили, что в одном из винтов идет вибрация, индикатор показывает какую-то неисправность. Нас останавливали на час-два. Уже дальше мы поплыли не на полном ходу», — рассказала россиянка. По ее словам, туристы успели посетить остров Тристан-да-Кунья, а потом приплыли к Южной Георгии. Там их оставили на день, а утром повели на круиз на шлюпках. После этого людям объявили, что SH Diana не поплывет в Антарктиду в связи с поломкой одного из винтов.

В качестве компенсации ответственная за круиз компания Swan Hellenic предложила возместить 50% стоимости отдыха, или 65% в случае бронирования другого путешествия.

Фото: Freepik

Бессмысленное скитание по морю «На нашем круизе было запланировано 15 точек высадки, 10 из которых в Антарктиде. Мы посетили только три точки», — сказала Литвинова. Путешественница отметила, что после поломки лайнер направили в Ушуаю. Он будет плыть туда около шести дней. Этот период туристы «болтаются в море просто так». Компания предоставила только три высадки из обещанных 15, но каждый день на корабле считается проведенным в путешествии, поэтому компенсацию за пропущенные впечатления никто не возместит — формально круиз состоится.

«Мне кажется это издевательство <…> Я несколько лет копила на этот круиз. Я мечтала [попасть] в Антарктиду восемь последних лет», — заявила туристка.

Фото: Freepik

Деньги или круиз Наталья заплатила за путешествие почти 6300 долларов (около 690 тысяч рублей), а также 2400 долларов (чуть больше 260 тысяч рублей) она потратила на билеты из Волгограда до места назначения. «С учетом, что компания готова предоставить 3000 долларов возмещения, а любой самый дешевый круиз у компании сейчас стоит 10 000 долларов в Антарктиду. <…> Это просто какая-то подачка если честно, необоснованная абсолютно», — пожаловалась россиянка. Теперь путешественница всячески пытается достучаться до Swan Hellenic. Во вторник, 26 ноября, она объявила голодовку и до сих пор не ест, сидя с плакатами у ресепшена. «Что я требую? Мне не нужно 100% возмещения круиза. Мне нужен круиз в Антарктиду. <…> Я выдвинула компании требования в письменном виде о том, что я хочу круиз в Антарктиду в течение двух ближайших лет <…> и возмещения затрат на билеты», — заявила Литвинова. Сначала вместе с Натальей начали голодать еще два человека, но потом перестали из-за проблем со здоровьем. Россиянка же намерена продержаться как можно дольше.