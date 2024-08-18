Лукашенко указал на нелегимность Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принимает решения де-факто, но де-юре нелегитимен. На это указал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» .

«Знаете, можно говорить о том, что он нелегитимен. Де-юре», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он поддержал позицию России в том, что срок полномочий Зеленского на посту президента Украины, исходя из Конституции, истек.

Говоря о легитимности украинской власти, Лукашенко заявил, что с юридической точки зрения там «не с кем разговаривать».

Полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, спустя пять лет после его инаугурации.

Президент России Владимир Путин указывал на окончание легитимности Зеленского. Глава государства подчеркнул, что окончательно на этот вопрос должны ответить парламент, Конституционный суд или другие органы власти Украины.