Применили фейрверкомет. Коктейль Молотова полетел в полицию из толпы в Тбилиси

Массовая акция протеста продолжается в Тбилиси. Участники демонстрации обстреливают полицию пиротехникой из импровизированного фейрверкомета, из толпы в силовиков бросили коктейль Молотова, трансляцию с места событий ведет телеканал Mtavari Arkhi .

Судя по опубликованным кадрам, бутылки с горючей жидкостью разбились и загорелись в нескольких метрах от линии спецназа. Есть ли пострадавшие, на данный момент неизвестно.

Силовики применили против демонстрантов водомет и слезоточивый газ. Полиция задерживает участников акции.

Парламент в центре грузинской столицы оцепил спецназ. Правоохранители вытеснили протестующих с площади перед зданием. Ситуация остается напряженной на пересечении улиц Зубалашвили и Чичинадзе.

Еще одна бригада спецназа выдвинулась к законодательному органу от площади Свободы. Демонстранты сместились по проспекту Руставели, здесь они начали возводить баррикады.

Протесты в Грузии идут с 28 ноября. Люди вышли на улицы после отказа правительства страны проводить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Президент Грузии поддержала протестующих. Она назвала грузинский парламент якобы «нелегитимным» и отказалась покидать свой пост.