«Приговоренный президент». В Нью-Йорке схлестнулись сторонники и противники Трампа

Сторонники и противники экс-лидера Дональда Трампа схлестнулись в словесной перепалке у здания суда в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты отметили, что за ситуацией наблюдают полицейские. В сквере напротив здания собрались около десятка человек, которые ждали вынесения вердикта от присяжных.

«При Трампе у нас мир. Посмотри, что у нас теперь! Посмотри, кто у нас теперь! Ты сумасшедший? Бензин, еда — цены», — кричал один из сторонников бывшего лидера Штатов.

Его оппонент заявил, что «бензин» и «еда» являются «волшебными словами». Однако, по его мнению, нет ничего хуже, чем «приговоренный президент».

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе. Его обвинили по 34 пунктам дела. Сам политик назвал вердикт «позорным» и заявил, что невиновен в преступлении.