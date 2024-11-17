Приговор Ле Пен назвали выгодным для французских центристов

Признание вины лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте колоссально ударит по ее фракции. Об этом РИА «Новости» рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

По ее словам, наибольшую выгоду от приговора Ле Пен получат центристы, а также премьер Мишель Барнье и кабинет министров. Если глава «Национального объединения» утратит политические перспективы, то она уже не сможет выступать против правительства.

Политолог также усомнилась в том, что председатель партии Жордан Барделла сможет заменить Ле Пен в качестве кандидата в президенты.

«Так сложилось, что они не противостоят, а дополняют друг друга. Например, глава парламентской фракции пользуется поддержкой в северных районах Франции, он авторитетен среди простого народа и трудящихся слоев», — объяснила она.

Эксперт добавила, что ситуация будет зависеть от решения суда и от «козырей», которые еще может предъявить Ле Пен. Не исключено, что на судей может подействовать угроза большого политического скандала, подчеркнула она.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш выразила уверенность, что суд вынесет политику обвинительный приговор. По ее словам, французские элиты «практически сфабриковали дело».