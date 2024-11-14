Юрист Ярмуш: французский суд вынесет обвинительный приговор Марин Ле Пен

Французский суд все же вынесет обвинительный приговор лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Таким мнением в разговоре с RT поделилась адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее мнению, правящие круги Франции «практически сфабриковали дело». Процесс против Ле Пен выстроен таким образом, чтобы запретить ей избираться в 2027 году, считает собеседница.

«Собрали компромат и сейчас выставляют Марин Ле Пен и ее партию мошенниками, которые оплачивают работу своих представителей партии», — сказала Ярмуш.

Юрист напомнила о требованиях обвинения к партии «Национальное объединение» выплатить два миллиона евро штрафа.