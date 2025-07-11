Власти чикагского пригорода Долтон приобрели за 375 тысяч долларов дом, где в детстве жил папа римский Лев XIV. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Дом, в котором прошло детство Папы Льва XIV, был продан деревне Долтон, южному пригороду Чикаго, с наценкой в ​​70% к первоначально запрашиваемой цене», — сообщили журналисты.

Трехкомнатный дом, расположенный в 32 километрах к югу от Чикаго, был куплен на этой неделе за 375 тысяч долларов, сообщил агент продавца Стив Бадзик. Долтон планирует сотрудничать с Чикагской архиепархией, чтобы превратить его в достопримечательность.

Деревня Долтон, где средняя стоимость жилья, по данным Redfin, составляет 177 тысяч долларов, достигла соглашения о покупке с продавцом. Теперь она работает над планами, которые помогут превратить эту недвижимость в ценный актив для всего сообщества.

Ранее папа римский Лев XIV назвал Украину мученической страной, чью веру подвергли тяжелому испытанию. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «сделать жест, способствующий миру» на Украине. Он выразил надежду, что общие христианские принципы помогут достичь мира.