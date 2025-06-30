Папа римский высказался в поддержку Украины

Папа римский Лев XIV назвал Украину мученической страной, чью веру подвергли тяжелому испытанию. Об этом он написал в соцсети X.

«Хочу выразить свою близость к мученической Украине, к детям, молодежи, пожилым людям и особенно к семьям, которые оплакивают своих близких», — подчеркнул понтифик.

Ранее Лев XIV обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «сделать жест, способствующий миру» на Украине, писал RT. Он выразил уверенность, что общие христианские ценности помогут в мирном урегулировании конфликта.

Путин, в свою очередь, указал папе римскому на политику киевского режима, которая направлена на уничтожение канонической Украинской православной церкви. Российский лидер отметил, что рассчитывает на поддержку Льва XIV в вопросе свободы вероисповедания на Украине.