Приглашение России в Нормандию назвали «жестом доброй воли»

Ветеран Кон: приглашение РФ на церемонию в Нормандии стало бы жестом доброй воли

Приглашение России на церемонию, приуроченную к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, стало бы актом доброй воли, несмотря на то, что советские войска не участвовали в этой операции. Таким мнением поделился с РИА «Новости» американский ветеран Фрэнк Кон.

Торжество в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 9 июня на пляже Омаха. Мероприятие соберет глав 25 государств и правительств, Россия на него приглашение не получила.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил журналистам, что на повестке не стоял вопрос о поездке российских представителей в Нормандию. Он добавил, что Москва и Париж сейчас почти не контактируют.