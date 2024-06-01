Приглашение России в Нормандию назвали «жестом доброй воли»

Приглашение России на церемонию, приуроченную к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, стало бы актом доброй воли, несмотря на то, что советские войска не участвовали в этой операции. Таким мнением поделился с
РИА «Новости» американский ветеран Фрэнк Кон.
Торжество в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии состоится 9 июня на пляже Омаха. Мероприятие соберет глав 25 государств и правительств, Россия на него приглашение не получила.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил журналистам, что на повестке не стоял вопрос о поездке российских представителей в Нормандию. Он добавил, что
Москва и Париж сейчас почти не контактируют.
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