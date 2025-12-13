Прием Украины в ЕС в 2027 году станет нарушением установленных правил

Украину могут принять в Евросоюз 1 января 2027 года, но в этом случае республика нарушит установленные процедуры для присоединения. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

«Пересмотренное мирное предложение, составленное украинскими и европейскими чиновниками и направленное в Вашингтон на этой неделе, предусматривает вступление Украины в ЕС уже в 2027 году», — отметило издание.

Оно добавило, что ускоренный график в любом случае обернется нарушением уже установленной процедуры вступления.

По данным газеты Corriere della Sera, включение республики в ЕС в 2027 году является частью мирного урегулирования и не получило одобрения европейских властей.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль назвал членство страны в Евросоюзе одним из пунктов будущих гарантий для республики. Он также обозначил сильную армию как фундаментальный пункт и основу безопасности государства. Министр уточнил, что уже ведется обсуждение приемлемого объема гарантий.