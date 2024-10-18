Прием Грузии в ЕС фактически заблокировали

Саммит Европейского союза объявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество. Страну обвинили в нарушении европейских ценностей, сообщил ТАСС со ссылкой на итоговое заявление.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства», — говорится в документе.

Этот курс «подрывает» европейский путь Грузии. При этом в ЕС заявили о готовности поддерживать грузинский народ на этом пути, противопоставив население правительству. На саммите предупредили, что будут пристально следить за предстоящими парламентскими выборами в стране, которые должны быть «честными и свободными».

Для возвращения Грузии на путь в ЕС от государства потребовали «демократических» реформ.

Ранее Евросоюз приостановил встречи с грузинским руководством из-за «его недружественного отношения».