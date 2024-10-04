ЕС приостановил встречи с руководством Грузии

Европейский союз приостановил встречи с руководством Грузии из-за его недружественного отношения. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, чьи слова привел ТАСС .

В июне состоялась дискуссия со странами — членами Евросоюза, в рамках которой обсуждался подход в отношении грузинского руководства, а также вопросы преодоления «антиевропейского и антизападного нарративов и пропаганды».

«И мы решили, что у нас не будет никаких встреч на высоком уровне с действующим руководством Грузии», — заявил Герчинский.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти собираются оставить в Конституции статью о стремлении к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Политолог Юрий Светов объяснил мотивы ЕС приостановить принятие Грузии. Таким образом республику хотят наказать.