Двое жителей Индии убили и съели питона с карри. Кулинаров задержали

В индийском штате Керала арестовали людей, которые поймали и съели питона. Об этом сообщила газета The Times of India .

«Обвиняемыми являются У. Прамод (40 лет) и С. Биниш (37 лет), оба родом из Панапужи. По словам сотрудников лесного хозяйства, обвиняемые в среду вечером убили взрослого питона на каучуковой плантации недалеко от своего дома. Затем они приготовили карри в доме Прамода», — написали журналисты.

В лесном ведомстве узнали о нападении на представителя отряда пресмыкающихся. Сотрудники ведомства провели обыск в доме местных жителей и изъяли части змеи, а также готовое блюдо.

Возбуждено уголовное дело за нарушение Закона о защите дикой природы Индии. Мужчин арестовали. Затем они предстали перед судом и их заключили под стражу.

