«Приехали». Трамп отреагировал на происшествие с беспилотниками в Польше

Президент США Дональд Трамп отреагировал на происшествие с беспилотниками в Польше. Свое мнение он описал в социальной сети Truth Social .

«Что там с Россией, нарушившей воздушное пространство Польши беспилотниками? Приехали…» — заявил Трамп.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страну утром атаковали дроны, и запросил консультации у НАТО. Позднее он обвинил в произошедшем Россию.

В ответ Министерство обороны сообщило, что не планировало поражать на территории республики никаких целей, а максимальная дальность российских беспилотников не превышает 700 километров. Тем не менее военные выразили готовность провести консультации с польскими коллегами.