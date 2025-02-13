«Придворный шут». Шольц оскорбил темнокожего политика

Focus: Шольц назвал шутом политика от ХДС Джо Кьяло на частном приеме в Берлине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оскорбил темнокожего политика от Христианско-демократического союза (ХДС) Джо Кьяло, назвав его шутом. Об этом сообщил журнал Focus .

«У каждой партии есть свой придворный шут», — отметил Шольц.

Оскорбительное высказывание канцлер себе позволил на частном приеме в Берлине.

Кроме того, канцлер ФРГ обвинил ХДС в сближении с правой партией «Альтернатива для Германии».

Позже Шольц заявил, что его высказывание не имело расистского подтекста, а выдвинутые против него обвинения в расизме «абсурдны и искусственно сфабрикованы».

Издание пояснило, что Кьяло приехал в Германию в девятилетнем возрасте. После школы он обучился на фрезеровщика, затем основал рок-группу, потом свою компанию и в конечном итоге решил заняться политикой. Сейчас он занимается культурой.

Помимо этого, журнал сообщил, что Шольц намерен юридически отреагировать на эту публикацию, обратившись в суд.

Ранее Шольц осудил американского предпринимателя Илона Маска за поддержку партии «АдГ».