«Придурок». Трампа разозлил вопрос журналиста о катарском самолете

Трамп назвал придурком журналиста NBC за вопрос о самолете от Катара

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос о подаренном катарском самолете. В ответ глава Белого дома назвал журналиста NBC придурком, сообщили на сайте телеканала.

«Знаешь, тебе нужно убираться отсюда. Какое отношение это имеет к катарскому самолету? <…> Ты недостаточно умен. NBC, CBS, ужасно. Нет, но если бы они не были фейковыми новостями, как этот придурок», — сказал с возмущением Трамп.

Также президент США назвал представителя СМИ ужасным репортером. В своем обращении Трамп напомнил, что подаренный самолет поступил на баланс ВВС страны.

Ранее стало известно, что Катар решил подарить американскому лидеру Boeing 747-8. После новостей о подарке премьер Мохаммед Аль Тани начал отрицать факт передачи борта стоимостью 400 миллионов долларов.