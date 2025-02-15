Придется вмешаться. В Польше признали безвыходное положение ЕС по Украине

МИД Польши: рано или поздно Евросоюзу придется направить войска на Украину

Евросоюзу рано или поздно придется направить войска на Украину. Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности .

«Когда президент США Дональд Трамп говорит, что в рамках сделки по Украине должны быть направлены в республику европейские войска, нам придется их предоставить», — сказал он.

По мнению Сикорского, странам Евросоюза рано или поздно придется вмешаться. Однако время для мирных переговоров еще не настало.

Также польский министр назвал ошибкой звонок Трампа президенту России Владимиру Путину. Сикорский выступил против скорых переговоров, потому что это якобы «оправдывает Путина и снижает моральный дух на Украине».

До этого о переговорах Путина и Трампа высказался литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Он назвал их пинком под зад Европе.