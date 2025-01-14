«Придется учить русский язык». Рютте — о будущем жителей Евросоюза
Рютте: странам ЕС придется учить русский язык при отказе поднять оборонные траты
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заметил, что жителям стран Евросоюза придётся изучать русский язык, если ЕС не увеличит расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, трансляцию которого вели на YouTube-канале Reuters.
По мнению Рютте, странам Евросоюза следует существенно увеличить расходы на оборону. Он предложил нарастить их с нынешних двух процентов до 10% от ВВП для укрепления вне НАТО.
«Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — сказал он.
Также генсек альянса призвал устранить все препятствия, которые мешают компаниям стран НАТО, не входящим в Евросоюз, укреплять оборонную промышленность объединения.
Ранее Марк Рютте заявил, что блок усилит свое присутствие в Балтийском море после отключения электрокабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.