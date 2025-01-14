Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заметил, что жителям стран Евросоюза придётся изучать русский язык, если ЕС не увеличит расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, трансляцию которого вели на YouTube-канале Reuters.

По мнению Рютте, странам Евросоюза следует существенно увеличить расходы на оборону. Он предложил нарастить их с нынешних двух процентов до 10% от ВВП для укрепления вне НАТО.

«Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — сказал он.

Также генсек альянса призвал устранить все препятствия, которые мешают компаниям стран НАТО, не входящим в Евросоюз, укреплять оборонную промышленность объединения.

Ранее Марк Рютте заявил, что блок усилит свое присутствие в Балтийском море после отключения электрокабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.