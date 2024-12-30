Придется раскошелиться. Греции назвали последствия отказа от российского газа

Власти Греции должны быть готовы «раскошелиться» в случае отказа от газа из России по политическим соображениям. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Афинах Андрей Маслов.

По его словам, правительство республики регулярно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа.

«Насколько возможно это, судить не берусь. Греция пыталась заменить поставки из России более дорогостоящим СПГ из других стран, однако все это обернулось ростом цен на топливо. Греческие граждане вынуждены оплачивать непомерные счета за электричество и газ», — сказал Маслов.

Посол не исключил, что к 2027 году Греция все же прекратит закупать газ у России.

«Правда, вопрос — зачем? Будет ли греческая сторона ради неких политических соображений готова настолько раскошеливаться», — заключил он.

Ранее стало известно, сколько Греция потеряла из-за оттока российских туристов.