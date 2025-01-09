Байден объявит новые антироссийские санкции на этой неделе

Reuters: Байден объявит новые санкции против РФ на этой неделе

Американский лидер Джо Байден может заявить о новых антироссийских санкциях уже на этой неделе. Об этом заявил неназванный американский чиновник в беседе с агентством Reuters .

«Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе», — сказал он.

По словам чиновника, действующий президент намерен объявить об ограничениях в связи с мерами по поддержке Украины. Также Байден решил сообщить о санкциях до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

Собеседник журналистов отметил, что подробностей о новых ограничениях пока нет. При этом помощники Байдена сообщают команде Трампа о предпринимаемых шагах.

Администрация Байдена начала обсуждать введение очередных санкций против РФ еще в начале этой недели. Как выяснили журналисты, ограничения могут коснуться танкеров, перевозящих нефть.