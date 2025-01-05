Причину терактов в США назвали в Госдуме

Депутат Шхагошев назвал теракты в США реакцией на внутреннюю и внешнюю политику

Серия терактов в США стала ответной реакцией на проблемы внешней и внутренней политики страны. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Избранный президент США Дональд Трамп находится под террористической угрозой, под ударом. Теракты в США — ответная реакция на проблемы внешней и внутренней американской политики. Эти ошибки ударили по жителям страны бумерангом», — сказал он.

Парламентарий отметил, что долгое отсутствие терактов на территории какой-то страны вовсе не означает, что там нет террористических ячеек.

«Они просыпаются, получая удобный шанс. Даже за океаном. Демократы поставили эффективную борьбу с терроризмом на „стоп“, сделали невозможным сотрудничество с российскими спецслужбами», — добавил Шхагошев.

Грузовик протаранил толпу праздновавших Новый год людей в Новом Орлеане в ночь на 1 января, погибли 15 человек. Также ранее Tesla Cybertruck взорвался в Лас-Вегасе, погиб один человек.