Причиной смерти саудовского принца в Лондоне стала передозировка наркотиков

Саудовский принц, которого обнаружили мертвым в гостинице Лондона, скончался от передозировки наркотиков. Подробности сообщило издание The Telegraph .

Тело 29-летнего дальнего родственника короля Саудовской Аравии 25 ноября прошлого года обнаружил уборщик в ванной комнате отеля Marriott в Кенсингтоне, Западный Лондон. Мужчина был полностью одет, дверь в номер на пятом этаже была заперта. В последний раз принца видели на камерах видеонаблюдения вечером накануне его смерти, когда он вышел на улицу покурить.

Прибывшие по вызову медики не смогли реанимировать пациента. В организме принца обнаружили смесь различных наркотиков и алкоголя, это и стало причиной смерти.

За три месяца до гибели мужчина проходил лечение в лондонской клинике от наркотической зависимости. Пребывание в лечебнице стоит около 35 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В Новосибирске от передозировки наркотиков скончалась скандальная блогерша Лапа Хапа. Тело 24-летней девушки обнаружили в одной из квартир областного центра.