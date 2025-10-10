Прибалтика подготовила план эвакуации на случай нападения России

Эстония, Латвия и Литва готовят план действий на случай возможного «нападения» России. Он включает возможную эвакуацию жителей Прибалтики, сообщило агентство Reuters.

«Встревоженные огромными военными расходами России, <…> власти разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы учесть возможность перемещения сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск», — отметили в материале.

На этой неделе в Литве провели учения по эвакуации, в которых приняли участие около 100 жителей Вильнюса. Однако реальные планы в экстренных ситуациях предусматривают вывоз большего числа людей.

Президент Владимир Путин заявил, что европейские лидеры всерьез верят, что Россия планирует напасть на НАТО. Однако российские власти никогда не инициировали военное противостояние.