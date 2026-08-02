При землетрясении в Италии пострадали 26 человек

Число пострадавших при землетрясении в Италии достигло 26. Об этом сообщила пресс-служба Департамента гражданской защиты Италии.

«После землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего прошлой ночью, пострадали 26 человек», — отметили в департаменте.

По данным службы, 21 человек пострадал в Поццуоли, пять — в Джульяно. Около 300 человек временно покинули свои дома, но количество эвакуированных может увеличиться после завершения обследования территории.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло накануне на юге Италии, в Неаполе. Подземные толчки посчитали самыми сильными за последние 40 лет. Они ощущались по всему городу и в соседних муниципалитетах. Во многих зданиях пропал свет.