При взрыве в порту Роттердама погиб человек

Взрыв раздался в порту Роттердама, есть погибший и пострадавшие

В порту Роттердама при взрыве погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщила газета De Telegraaf .

Предположительно, ЧП случилось на территории компании Gunvor Energy во время ремонтных работ на трубопроводах. Взрыв произошел у резервуара для хранения в промышленной зоне порта днем 13 августа.

Недавно суд в Роттердаме арестовал капитана подсанкционного корабля, который регулярно выполнял рейсы между портом в Нидерландах и Санкт-Петербургом. Таможенники задержали несколько десятков контейнеров с товарами. Груз могли перевозить в обход антироссийских санкций: именно так считают следователи.