При взрыве в порту Роттердама погиб человек
Взрыв раздался в порту Роттердама, есть погибший и пострадавшие
В порту Роттердама при взрыве погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщила газета De Telegraaf.
Предположительно, ЧП случилось на территории компании Gunvor Energy во время ремонтных работ на трубопроводах. Взрыв произошел у резервуара для хранения в промышленной зоне порта днем 13 августа.
Недавно суд в Роттердаме арестовал капитана подсанкционного корабля, который регулярно выполнял рейсы между портом в Нидерландах и Санкт-Петербургом. Таможенники задержали несколько десятков контейнеров с товарами. Груз могли перевозить в обход антироссийских санкций: именно так считают следователи.