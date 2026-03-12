Член экипажа погиб при нападении на нефтяные танкеры у берегов Ирака

Как минимум один человек погиб в результате атаки на нефтяные танкеры у берегов Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Генеральный директор иракского управления портов Фархан аль-Фартуси заявил, что с загоревшегося танкера удалось спасти 31 человека. Он также сообщил, что экстренные службы продолжат поиски пропавших без вести.

Сколько именно моряков числятся пропавшими, аль-Фартуси не уточнил. По предварительным данным, погибший также был членом экипажа одного из судов.

Ранее СМИ заявили, что танкеры могли быть связаны с США, однако точных данных об их принадлежности журналисты не привели. Удар, по некоторым сведениям, мог нанести Иран.