Протесты в Иране продолжаются уже несколько недель, вызванные экономическим кризисом и девальвацией национальной валюты. Мировые медиа сообщают о масштабных акциях подавления демонстраций властями, приводя цифры десятков тысяч задержанных и погибших среди протестующих. Отмечается массовое закрытие доступа к интернету, чтобы ограничить распространение информации о событиях внутри страны, написала Общественная Служба Новостей .

Президент США Дональд Трамп выступил с поддержкой протестующих, угрожая властям Ирана последствиями в случае жестокого обращения с демонстрантами. Он публично призвал протестующих захватить правительственные учреждения и намекнул на возможную военную помощь. В качестве реакции Вашингтон ввел экономические меры против партнеров Ирана, включая введение повышенных торговых пошлин.

Политолог Константин Блохин высказал мнение, что прямой военный конфликт с Ираном маловероятен ввиду высоких затрат и риска потерь, особенно учитывая неудачный опыт американских кампаний в Ираке и Афганистане. Вместо прямого вторжения США предпочтут стратегию цветной революции, полагаясь на внутренние силы недовольства и прозападно настроенную элиту, рассчитывая на быстрое свержение режима при минимальных затратах и рисках.