При стрельбе у ресторана в Айдахо погибли трое

NBC: в Айдахо неизвестный устроил стрельбу с тремя погибшими и двумя ранеными

Неизвестный открыл стрельбу возле ресторана в городе Твин-Фолс. Погибли три человека. Представитель администрации Джош Палмер объявил об этом журналистам, сообщил телеканал NBC News .

Выстрелы послышались днем 1 августа на бульваре Блю-Лейкс-Норт возле ресторана In-N-Out Burger. Это шумный район с крупными магазинами и кинотеатрами. По предварительным данным, три человека погибли, двое получили ранения. Палмер не смог уточнить, был ли среди них стрелок.

«Мы ожидаем, что число [пострадавших] увеличится», — сказал он.

Полиция объявила о закрытии дорог и моста на время работы экстренных служб. Жильцов близлежащих домов призвали не выходить на улицу.

Ранее незнакомец открыл огонь по толпе в Чикаго. Ранены шесть человек.