При пожаре в ночном клубе на Гоа погибли 25 человек

Число погибших при пожаре в ночном клубе на Гоа в Индии достигло 25 человек. Об этом сообщила газета Times of India.

По словам начальника местной полиции Алока Кумара, минимум четверо жертв ЧП были туристами. Пострадали не меньше 50 человек, их госпитализировали с различными травмами.

«Подтверждена гибель четырех туристов и 14 работников клуба. Личности еще семерых устанавливаются», — сказал Кумар.

Пожар произошел в ночь на 7 декабря в клубе Birch by Romeo Lane, расположенном в деревне Арпора. Причиной мог стать взрыв газового баллона на кухне заведения.

Правоохранительные органы начали расследование.

Ранее стало известно, что в Гонконге при пожаре в жилом комплексе погибли 146 человек. Огонь охватил высотные здания Wang Fuk Court.