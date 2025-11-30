Число жертв пожара в Гонконге увеличилось до 146

В результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе Гонконга число жертв возросло до 146 человек. Об этом сообщила полиция города.

«По состоянию на 16:00 (по местному времени, 11:00 по московскому, — прим. ред.) пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court унес жизни 146 человек», — уточнили правоохранители.

В Гонконге 26 ноября произошел один из самых мощных пожаров за последние 17 лет. Огонь охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court.

Согласно South China Morning Post, пожар начался с бамбуковых строительных лесов вокруг домов. Леса возводили по плану реновации комплекса. Огонь вспыхнул в первом здании и быстро перекинулся на три других.

Пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге Екатерина Богучарская сообщила РИА «Новости», что среди погибших или пострадавших при пожаре в здании Wang Fuk Court нет граждан РФ.

Накануне по делу о пожаре в Китае арестовали восемь человек. В 13 офисах консалтинговой фирмы Will Power Architects Company и субподрядчика провели обыски. Правоохранители изъяли техническую документацию и банковские выписки.