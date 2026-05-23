Поезда временно прекратили движение по всей территории Сербии

Движение пассажирских поездов по всей территории Сербии временно приостановили. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании «Сербиявоз» со ссылкой на решение Railway Infrastructure Srbije (АО «Инфраструктура железных дорог страны»).

Там отметили, что движение поездов на всей железнодорожной сети Сербии приостанавливается с 04:15 (05:15 по московскому времени) в субботу, 23 мая.

О причинах такого решения компания не сообщила и попросила пассажиров следить за обновлением расписания движения составов на официальных ресурсах.

Уже купившим билеты пассажирам «Сербиявоз» пообещала вернуть деньги.

По данным издания Vreme, в субботу, 23 мая, на площади Славия в Белграде пройдет масштабный митинг студентов сербских вузов.

Журналисты подчеркнули, что практика остановки движения поездов стала систематической в день больших антиправительственных акций, чтобы участники протестов из других городов не добрались до столицы.

В последний раз массовые протесты в Белграде вспыхнули после смерти выпавшей из окна Белградского университета студентки.