Минимум 17 человек погибли в результате обстрела района Адра, расположенного недалеко от сирийской столицы Дамаска. Удар мог нанести израильский беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia .

«Семнадцать человек погибли, несколько пострадали при обстреле, предположительно, израильским беспилотником района Адра в провинции Дамаск», — сообщили журналисты.

Беспилотник, принадлежащий израильской армии, мог атаковать склад с боеприпасами в районе Адра, расположенном примерно в 25 километрах от Дамаска.

В конце ноября вооруженные оппозиционные силы начали широкомасштабную атаку на позиции сирийской армии. Они вошли в Дамаск 8 декабря, и президент Сирии Башар Асад покинул страну.

Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, 10 декабря объявил о своём назначении на пост премьер-министра переходного правительства Сирии. Это правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

Ранее полевые командиры «Исламского государства»* получили боевые дроны для выполнения задачи по нападениям на военные базы России в Сирии. Руководство Евросоюза выразило готовность к диалогу с новыми властями Сирии о снятии санкций. Однако это возможно лишь в том случае, если российские военные базы в стране больше не будут размещаться.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.