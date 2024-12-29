При обстреле окрестностей Дамаска погибли минимум 17 человек
Sky News Arabia: при обстреле окрестностей Дамаска погибли 17 человек
Минимум 17 человек погибли в результате обстрела района Адра, расположенного недалеко от сирийской столицы Дамаска. Удар мог нанести израильский беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia.
«Семнадцать человек погибли, несколько пострадали при обстреле, предположительно, израильским беспилотником района Адра в провинции Дамаск», — сообщили журналисты.
Беспилотник, принадлежащий израильской армии, мог атаковать склад с боеприпасами в районе Адра, расположенном примерно в 25 километрах от Дамаска.
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