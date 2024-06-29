При нападении на автомобиль с избирательными урнами в Иране погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в Иране. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Происшествие произошло в городе Раск. Группа вооруженных людей обстреляла авто, в котором вези урны после закрытия избирательных участков.
В Иране внеочередные выборы президента состоялись 28 июня после гибели в мае в авиакатастрофе предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. После 12 часов ночи началась процедура подсчета голосов. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ. Ранее два других кандидата отказались от участия в президентской гонке.