При ядерной войне России и США мир сгорит за 72 минуты

Вероятный ядерный конфликт между Россией и США продлится всего лишь 72 минуты. Об этом в эфире YouTube-канала Такера Карлсона сообщила эксперт по ядерному оружию Ивана Хьюджес.

Она привела в пример Таймс-сквер в Нью-Йорке. По словам Хьюджес, даже если там взорвется всего одна мегатонная бомба, то погибнут около полутора миллионов человек и около двух миллионов получат серьезные ранения.

«Будет также концентрический круг, где температура столь высока, что все получают ожоги третьей степени, сгорают заживо», — заявила эксперт.

Хьюджес уточнила, что исход событий зависит от того, будет ли взрыв наземным или воздушным. В первом случае воздействие на территорию гораздо меньше с точки зрения механических разрушений, но радиация распространяется сильнее, делая пораженную территорию на долгие годы непригодной для жизни.

«При воздушном взрыве ударная волна гораздо эффективнее разрушает город, мгновенно уничтожая всю инфраструктуру, но радиационные зоны останутся почти нетронутыми», — добавила она.

