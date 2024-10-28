Переговоры о перемирии в Газе начали в Катаре

CNN: переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Дохе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в столице Катара Дохе. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Переговоры в Дохе начались», — сообщил источник телеканала.

В первом раунде участвуют представители США, Израиля и Катара. Обсуждение прекращения огня в секторе Газа проводят на высоком уровне впервые за более чем два месяца.

Ранее израильская армия нанесла удар по больнице в городе Дейр-эль-Балах в Газе, где якобы располагались бойцы палестинского движения ХАМАС. До этого ЦАХАЛ ударил ракетами по Тель-Авиву. На фоне ударов в городе и его южных пригородах включили сирены воздушной тревоги.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером за убийства палестинцев. Он напомнил, что год назад израильская армия начала атаку на сектор Газа.