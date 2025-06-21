При атаках Израиля на Иран погибли больше 400 человек

Больше 400 человек погибли, еще 3056 пострадали в результате атак Израиля на Иран. Об этом сообщил официальный представитель иранского Министерства здравоохранения Хосейн Керманпур в соцсети X.
«Начался девятый день военной операции израильского режима против земель Кира Великого», — написал он.
По словам Керманпура, большинство жертв и раненых составили гражданские лица. Израиль атаковал иранские территории ракетами и беспилотниками.
Ранее стало известно, что МАГАТЭ подтвердило удар по третьему ядерному объекту в Иране. Израильские боевики атаковали цех по производству центрифуг в Исфахане, на территории которого не было ядерного материала.
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