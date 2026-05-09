Мадьяр вновь потребовал отставки президента Венгрии

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в первой речи снова призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку до 31 мая. Трансляцию его выступления вело издание Telex .

Мадьяр обратился к государственным деятелям и главам учреждений, которые вступили в должность при прошлой власти.

«Уйдите в отставку сегодня, самое позднее — до 31 мая. Первым пусть начнет Тамаш Шуйок», — заявил он.

Премьер также анонсировал создание Национального управления по возвращению и защите активов. Ведомство займется выявлением злоупотреблений госимуществом за последние 20 лет, расследованием коррупционных схем и выводом активов. Управление будет подчиняться не правительству, а парламенту и при необходимости сможет обращаться за международной помощью.

Ранее Мадьяр уже угрожал отстранить Шуйока от должности президента, если тот не уйдет добровольно.