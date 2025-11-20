Президенту Польши Навроцкому стали поступать угрозы расправы

Президенту Польши Каролю Навроцкому начали поступать угрозы расправы через соцсети. Об этом сообщил телеканал TVP со ссылкой на источник среди чиновников страны.

«Навроцкий уже второй раз за неделю стал объектом угроз расправы в социальных сетях», — говорится в публикации.

Собеседник канала отметил, что это стало происходить на фоне мер правительства по ужесточению законов о контенте в интернете.

Несколькими днями ранее польская полиция арестовала 19-летнего юношу, разместившего снимок пистолета. Под фото были слова «до скорой встречи, Каролек».

Ранее стало известно, что польский лидер потребовал извинений от глав спецслужб за отказ от встречи. Навроцкий отметил, что ждет явки руководителей соответствующих ведомств.