Президент Польши потребовал извинений от глав спецслужб за отказ от встречи

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство отсутствием руководителей польских спецслужб на традиционной встрече перед ежегодной церемонией повышения в звании офицеров армии, военной контрразведки и Агентства внутренней безопасности в интервью телеканалу TV Republika . Он подчеркнул, что ждет извинений.

«Я жду извинений и явки глав спецслужб, чтобы поговорить [с ними] о вопросах повышения званий. Впервые с 1989 года главы спецслужб отказались от встречи с польским президентом», — сказал Навроцкий.

Навроцкий отказался подписать указ о повышении званий некоторых офицеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 ноября раскритиковал это решение, назвав его очередным проявлением конфликта между Навроцким и правительством. В ответ Навроцкий обвинил Туска в использовании спецслужб в политических целях.

Напряжение между Навроцким, ставленником правой оппозиции, и Туском, представителем левых сил, началось сразу после вступления в должность нового президента Польши 6 августа. Уже на следующий день Туск заявил, что будет жестким в отношении инициатив Навроцкого.

Согласно опросу исследовательского центра United Surveys, проведенному в тот же день, 61,2% поляков считали, что хорошие отношения между президентом и премьер-министром невозможны. Лишь 21,4% респондентов придерживались противоположного мнения.

Ранее Навроцкий избавился от квартиры, которая чуть не сорвала его предвыборную кампанию. Он передал скандальную недвижимость на благотворительность. Политик объяснил, что получил вторую квартиру в подарок от пожилого знакомого Ежи за многолетнюю помощь.