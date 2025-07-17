Президент Ирана пересел в такси для поездки в Тебриз из-за недобросовестной АЗС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан попал в курьезную историю при поездке в Тебриз. Об этом сообщило агентство NasrNews .

Три автомобиля, в которых находились сам президент и его охрана, остановились на дороге в провинции Казвин из-за одинаковых неисправностей. Расследование показало, что на автозаправке, на которую они заезжали по дороге, им продали бензин, смешанный с водой.

Пезешкиан не стал связываться с руководством провинции, а вместо этого продолжил путь на обычном такси.

В феврале у автомобиля, в котором ехал президент Сербии Александр Вучич, прямо на ходу оторвалось колесо. Глава государства не пострадал, попросил не поднимать из-за этого шум, а просто пересел в другую машину и поехал дальше.