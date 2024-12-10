Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа для дренирования гематомы. Информация об этом появилась в официальном релизе больницы, сообщило РИА «Новости» .

Президента госпитализировали вечером 9 декабря. Он пожаловался медикам на боли в голове.

МРТ показала внутричерепное кровоизлияние, возникшее из-за несчастного случая, случившегося еще в октябре. В итоге политика перевели в Сан-Паулу, где сделали «трепанацию черепа для дренирования гематомы».

«Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии», — заявили представители больницы.

Из-за травмы головы врачи ранее рекомендовали да Силве воздержаться от длительных путешествий. Из-за этого он не приехал в Россию и участвовал в саммите БРИКС по видеосвязи.

В сентябре президент России Владимир Путин по телефону обсудил с бразильским коллегой украинский конфликт. Луис Инасио Лула да Силва подтвердил заинтересованность в поиске путей урегулирования ситуации.