Президентские выборы начались в Польше

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 22:00 по московскому времени. После их закрытия обнародуют первые результаты exit poll, сообщило РИА «Новости».

Глава государства избирается всеобщим тайным голосованием. По информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией Польши, в голосовании могут принять участие около 30 миллионов граждан. Для проведения выборов было организовано более 31 тысячи избирательных участков, в том числе за пределами страны.

Действующий президент Анджей Дуда не может принять участие, так как занимает свой пост второй раз подряд.

На пост президента претендуют 13 кандидатов — это повторение рекорда, установленного на выборах в 1995 году. Из них шесть кандидатов не состоят ни в одной политической партии, а остальные семь представляют различные политические силы.

Почти 29 миллионов избирателей зарегистрировали в голосовании.

Ранее Анджей Дуда обратился к представителям Белого дома США с предложением перенести американское ядерное оружие с территории Соединенных Штатов или стран Западной Европы в Польшу. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал желание политика опасным. Он считает, что размещение ядерного оружия НАТО в Польше принесет стране больше проблем, чем пользы.