Ученый Оленченко: размещение ядерного оружия в Польше создаст для нее трудности

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории европейской страны. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Эксперт назвал соответствующее желание политика опасным. По его мнению, размещение ядерного оружия НАТО в Польше не принесет никакой пользы.

«Территория Польши небольшая. Это создаст трудности больше самой Польше, чем, например, повысит ее авторитет», — заявил специалист.

Он напомнил, что Дуду относят к сторонникам американских демократов, которые пытаются создать условия для начала конфликта с Россией.