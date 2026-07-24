Президента Вьетнама То Лама объявили лауреатом премии мира имени Льва Толстого
Президента Вьетнама, генсека ЦК Компартии То Лама удостоили Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщил ТАСС.
«Премия мира Льва Толстого присуждается генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу», — объявил результаты заместитель председателя жюри премии Пьер де Голль.
Де Голль подчеркнул, что награждение То Лама имеет символический смысл. Эта премия указывает на важность многополярного мира и дипломатии, отличающейся гибкостью и силой во Вьетнаме.
Также заместитель председателя жюри отметил, что вручение премии Толстого имеет особый смысл для него. Он напомнил речь своего деда — Шарля де Голля, президента Франции в 1959–1969 годов — в Пномпене в 1966 году. На ней политик говорил о том, что Вьетнам должен занимать место суверенной и независимой страны.