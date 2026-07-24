Президента Вьетнама, генсека ЦК Компартии То Лама удостоили Международной премии мира имени Льва Толстого. Об этом сообщил ТАСС .

«Премия мира Льва Толстого присуждается генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу», — объявил результаты заместитель председателя жюри премии Пьер де Голль.

Де Голль подчеркнул, что награждение То Лама имеет символический смысл. Эта премия указывает на важность многополярного мира и дипломатии, отличающейся гибкостью и силой во Вьетнаме.

Также заместитель председателя жюри отметил, что вручение премии Толстого имеет особый смысл для него. Он напомнил речь своего деда — Шарля де Голля, президента Франции в 1959–1969 годов — в Пномпене в 1966 году. На ней политик говорил о том, что Вьетнам должен занимать место суверенной и независимой страны.