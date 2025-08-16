В Сербии наблюдается обострение внутриполитической обстановки, провоцируемое группами, финансируемыми западными организациями. Об этом заявил политолог Леонид Савин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, такая ситуация ставит страну на грань нестабильности и может привести к смене действующей власти.
«Есть конституционные рамки, в которых должен осуществляться диалог, несмотря на все сложности и какие бы там проблемы не возникали в обществе Сербии. <…> Провокаторы толкают Сербию как раз в пропасть насилия», — заявил аналитик.
Савин обратил внимание на активную вовлеченность Запада в финансирование протестов, рассматривая происходящее как инструмент реализации собственных геополитических интересов.
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей
Провал Евросоюза. Украине предложили наименее плохой вариант сделки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте