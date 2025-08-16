В Сербии наблюдается обострение внутриполитической обстановки, провоцируемое группами, финансируемыми западными организациями. Об этом заявил политолог Леонид Савин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, такая ситуация ставит страну на грань нестабильности и может привести к смене действующей власти.

«Есть конституционные рамки, в которых должен осуществляться диалог, несмотря на все сложности и какие бы там проблемы не возникали в обществе Сербии. <…> Провокаторы толкают Сербию как раз в пропасть насилия», — заявил аналитик.

Савин обратил внимание на активную вовлеченность Запада в финансирование протестов, рассматривая происходящее как инструмент реализации собственных геополитических интересов.