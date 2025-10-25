Поездка президента Румынии Никушора Дана в Национальный театр в Яссах омрачилась митингом антиглобалистов. Они назвали его предателем и призвали уехать на Украину, сообщил журнал Agora Press .

Десятки протестующих встретили политика при входе в здание. Они выкрикивали «Позор!», называли его предателем и худшим президентом Румынии. Некоторые желали Дану «убраться на Украину».

Он не стал реагировать на претензии. Помахав протестующим, Дан поспешил скрыться в театре.

Ранее британский аналитик Алан Уотсон причислил Румынию к потенциально взрывоопасным регионам. По его мнению, конфликт в этой стране может вспыхнуть вслед за украинским из-за строительства базы НАТО. Он аткже отметил Арктику, Армению, Азербайджан и Грузию, а также Черное и Балтийское моря.