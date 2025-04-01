Президента Пакистана экстренно госпитализировали в частную клинику в Карачи

Президента Пакистана Асифа Али Зардари срочно госпитализировали в частную больницу в Карачи из-за ухудшения состояния. Об этом сообщило издание Daily Pakistan .

По данным издания, президента перевели в частную клинику из больницы в Навабшахе, куда он обратился с температурой, из-за ухудшения состояния. Зардари проходит тщательное обследование, и врачи внимательно следят за его состоянием.

По заявлениям правящей партии, состояние президента уже начало улучшаться.

Вокруг больницы усилили меры безопасности.

Ранее папа римский Франциск, которого госпитализировали 14 февраля, впервые за последние пять недель появился перед верующими. Он появился на балконе одного из окон, чтобы произнести традиционное воскресное благословение, после чего его выписали из медицинского учреждения.