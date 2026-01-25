Президента Финляндии Стубба назвали подходящим переговорщиком с Россией
Евродепутат Мариани предложил сделать Стубба переговорщиком от ЕС с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать отличным переговорщиком для выстраивания диалога между Евросоюзом и Россией. Об этом РИА «Новости» заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Он напомнил, что Финляндия имеет богатый опыт взаимодействия с российской стороной. По словам евродепутата, Стубб обладает такими важными качествами, как твердость и прагматизм и сможет продвинуть мирный процесс по Украине, если ЕС обеспечит его легитимностью и необходимыми рычагами влияния.
«Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов», — добавил Мариани.
Евродепутат уточнил, что Стубб отличается от других европейских лидеров, поэтому сможет конструктивно обсуждать тему Украины с Россией.
Ранее финский лидер посоветовал президенту США Дональду Трампу посетить сауну, чтобы найти решение в ситуации с Гренландией.
Он объяснил, что хозяину Белого дома не повредит «притормозить» и хорошенько попариться. Также Стубб с иронией посоветовал коллеге переходить от «дипломатии гольфа» к «дипломатии сауны».