Президента Финляндии Стубба назвали подходящим переговорщиком с Россией

Евродепутат Мариани предложил сделать Стубба переговорщиком от ЕС с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать отличным переговорщиком для выстраивания диалога между Евросоюзом и Россией. Об этом РИА «Новости» заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Он напомнил, что Финляндия имеет богатый опыт взаимодействия с российской стороной. По словам евродепутата, Стубб обладает такими важными качествами, как твердость и прагматизм и сможет продвинуть мирный процесс по Украине, если ЕС обеспечит его легитимностью и необходимыми рычагами влияния.

«Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов», — добавил Мариани.

Евродепутат уточнил, что Стубб отличается от других европейских лидеров, поэтому сможет конструктивно обсуждать тему Украины с Россией.

Ранее финский лидер посоветовал президенту США Дональду Трампу посетить сауну, чтобы найти решение в ситуации с Гренландией.

Он объяснил, что хозяину Белого дома не повредит «притормозить» и хорошенько попариться. Также Стубб с иронией посоветовал коллеге переходить от «дипломатии гольфа» к «дипломатии сауны».