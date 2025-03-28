«Этот человек опасен». Президента Финляндии осудили за слова о России

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен жестко раскритиковал финского президента Александра Стубба за его слова о России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х .

«Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы», — заявил он.

Так Малинен отреагировал на высказывание Стубба о том, что Россия «понимает только язык силы». Финский лидер считает, что с Москвой сейчас нужно обращаться жестко. И это при том, что спецпосланник США Стивен Уиткофф говорил о необходимости нормализовать отношения с Россией.

До этого Малинен заявил, что Стубб с точностью до 100% «находится на службе у глобалистских сил», которые подталкивают мир к непрерывной войне. Профессор даже обратился к президенту США Дональду Трампу и его команде, призывая их учесть этот фактор при общении с президентом Финляндии.

Ранее финский профессор говорил, что пока президентом Украины является Владимир Зеленский, то никакого мирного урегулирования украинского конфликта не произойдет. Он также призвал ВСУ сдаться и признать поражение.