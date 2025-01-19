Команда Трампа задумала смену власти в Венесуэле

Команда Дональда Трампа намерена добиться смещения Николаса Мадуро с должности президента Венесуэлы. Об этом Axios сообщили источники из окружения избранного президента США.

Советники Трампа на условиях анонимности рассказали, что будущая администрация Белого дома намерена сменить власть в Венесуэле без военного вмешательства. Они хотят повторить сирийский сценарий, который привел к отставке главы восточного государства Башара Асада.

«Мы бы точно не возражали, если бы Мадуро стал соседом Асада в Москве», — сказал собеседник Axios.

Ранее глава Венесуэлы жестко осудил Соединенные Штаты за снятие запрета с Украины на удары вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Николас Мадуро объяснил это тем, что американское правительство вступило в фазу империалистического безумия и мести.